Советница главы МИД с начала месяца там не работает. Об этом долго не рассказывали

"Мы не распространяем это дальше, поскольку не считаем это целесообразным. Как и в любой другой ситуации, когда должностное лицо, дипломат или служащий вступает в или прекращает трудовые отношения с МИДом", - сказал Бекерис, призвав обращаться напрямую к Сондоре, если такая необходимость возникнет.
Согласно архивам LETA, в 2011 году Сондоре стала советником министра иностранных дел по государственному управлению, законодательству и правовым вопросам.
Сондоре получила квалификацию юриста и степень магистра социальных наук в области права в Латвийском университете, продолжая обучение в докторантуре. С августа 1999 г. по июль 2011 г. она работала в командах двух президентов - Вайры Вике-Фрейберги и Валдиса Затлерса - советником по правовым и законодательным вопросам, а также преподавала на кафедре государственного права юридического факультета LU.