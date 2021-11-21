Вс, 21.11.2021
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Ян, житель города Соколка
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Советница главы МИД с начала месяца там не работает. Об этом долго не рассказывали

Ārlietu ministra padomniece Sandra Sondore-Kukule ФОТО: LETA

Сандра Сондоре, советник министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, не работает в правовых отношениях с Министерством иностранных дел с 10 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства Янис Бекерис.

"Мы не распространяем это дальше, поскольку не считаем это целесообразным. Как и в любой другой ситуации, когда должностное лицо, дипломат или служащий вступает в или прекращает трудовые отношения с МИДом", - сказал Бекерис, призвав обращаться напрямую к Сондоре, если такая необходимость возникнет.

Согласно архивам LETA, в 2011 году Сондоре стала советником министра иностранных дел по государственному управлению, законодательству и правовым вопросам.

Сондоре получила квалификацию юриста и степень магистра социальных наук в области права в Латвийском университете, продолжая обучение в докторантуре. С августа 1999 г. по июль 2011 г. она работала в командах двух президентов - Вайры Вике-Фрейберги и Валдиса Затлерса - советником по правовым и законодательным вопросам, а также преподавала на кафедре государственного права юридического факультета LU.


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