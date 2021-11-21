Советница главы МИД с начала месяца там не работает. Об этом долго не рассказывали

"Мы не распространяем это дальше, поскольку не считаем это целесообразным. Как и в любой другой ситуации, когда должностное лицо, дипломат или служащий вступает в или прекращает трудовые отношения с МИДом", - сказал Бекерис, призвав обращаться напрямую к Сондоре, если такая необходимость возникнет.

Согласно архивам LETA, в 2011 году Сондоре стала советником министра иностранных дел по государственному управлению, законодательству и правовым вопросам.