Опрос: выросло доверие жителей Латвии к безопасности вакцин от коронавируса

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Tamro Latvija Агнии Грейзини, проведенный в ноябре опрос показал, что 40% латвийцев полностью доверяют безопасности вакцины от Covid-19, а 34% скорее доверяют. Между тем 20% по-прежнему склонны не доверять безопасности вакцин, а еще 6% не дали конкретного ответа на вопрос.

В ноябре уверенность в безопасности вакцин от Covid-19 выросла как среди латышей, так и среди русскоязычных, но между этими двумя группами все еще есть довольно значительные различия.

Среди латышей 76% респондентов доверяют вакцинам от Covid-19, в то время как среди русскоязычных этот показатель составляет 56%. Доля людей, полностью доверяющих безопасности вакцины от Covid-19, среди русскоязычных на 16 процентных пунктов ниже, чем среди латышей.