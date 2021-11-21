Снег, обледенение и автомобиль: когда ждать худших условий для вождения?

Обледенение в некоторых районах возможно начиная с вечера воскресенья, 21 ноября. В понедельник утром по всей Латвии ожидается мороз, но погода будет сухой, поэтому лед, вероятно, образуется только на некоторых участках дорог.

Latvijas Valsts ceļi напоминает, что в таких условиях на мостах, путепроводах и участках, проходящих через лесные массивы или вдоль водоемов, может образовываться так называемый черный лед.

Галерея: Зима в Латвии

Днем в понедельник во многих местах Курземе и Видземе пройдет снег, местами ожидается интенсивный снегопад, дороги станут заснеженными и скользкими.

В ночь на вторник с запада придет обширная зона осадков, и гололедица на дорогах будет уже на всей территории страны.

Галерея: Зима и автомобили

Во вторник днем снегопад продолжится в восточных регионах страны, в других местах снег растает.

В середине недели снег растает по всей Латвии, температура воздуха поднимется до +4...+9 градусов, однако ночью при ясном небе на дорогах может образоваться лед.