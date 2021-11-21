На дорогах Латвии погибли еще четыре человека. Водители-убийцы скрылись с места преступления

Двое погибших были водителями, двое - пешеходами.

В обоих случаях водители, сбившие пешеходов, уехали с места происшествия.

В субботу около 17 часов в Пилскалнской волости Аугшдаугавского края на трассе Пилскалне - Илзе произошло лобовое столкновение между автомобилями Audi A4 и Toyota Avensis. Водители обеих машин погибли.

В 18:42 в Икшкиле на ул. Озолу пока не установленный водитель сбил пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Водитель покинул место происшествия, не вызвав скорую медицинскую помощь и не сообщив о происшествии в полицию.

В Викули Бабитской волости Марупского края пешехода насмерть сбил еще один неустановленный водитель. Авария произошла в 00:38.