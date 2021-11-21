Легковушку разорвало, грузовик в кювете: эстонец попал в тяжелое ДТП в России, трое погибших

В субботу, в 18:00 на 508-м километре трассы Новая Ладога - Вологда, у села Колчаново в Ленобласти легковой автомобиль Kia Sorento, за рулем которого была 48-летня женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом MAN, которым управлял 41-летний гражданин Эстонии, сообщает портал 47news.

Судя по фото с места аварии, легковушка после удара осталась без половины кузова, тягач и прицеп отбросило в кювет.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель Kia и двое пассажиров: 60-летний мужчина и 72-летняя женщина. Водитель грузовика был доставлен в больницу с ушибами и переломом ноги.