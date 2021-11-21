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Легковушку разорвало, грузовик в кювете: эстонец попал в тяжелое ДТП в России, трое погибших

В субботу, 20 ноября, вечером в России в Ленобласти грузовик, за рулем которого был гражданин Эстонии, столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего скончались трое находившихся в легковушке человек, пишет Rus.Postimees

В субботу, в 18:00 на 508-м километре трассы Новая Ладога - Вологда, у села Колчаново в Ленобласти легковой автомобиль Kia Sorento, за рулем которого была 48-летня женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом MAN, которым управлял 41-летний гражданин Эстонии, сообщает портал 47news.

Судя по фото с места аварии, легковушка после удара осталась без половины кузова, тягач и прицеп отбросило в кювет.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель Kia и двое пассажиров: 60-летний мужчина и 72-летняя женщина. Водитель грузовика был доставлен в больницу с ушибами и переломом ноги.

По информации прокуратуры Ленобласти, обстоятельства произошедшего выясняются. 


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