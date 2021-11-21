Начат сбор подписей за снижение налога на электричество и газ

Автор инициативы - Ольга Виноградова, которая призывает на ограниченный срок снизить один из налогов, который влияет на конечную стоимость электроэнергии и газа для потребителей. Это мог бы быть налог на добавленную стоимость (НДС) или налог на природные ресурсы.

Она предлагает это делать до нормализации цен на рынке или до конца отопительного сезона.

Виноградова считает, что такие поправки нужно ввести в ближайшее время.

"Латвийские домохозяйства уже испытывают нагрузку, и государство должно идти навстречу своим жителям даже в подобной кризисной ситуации", - сказала инициатор сбора подписей.

Она подчеркнула, что эти поправки помогут латвийскому обществу "пережить" эту зиму, добавив, что уже сейчас многим жителям тяжело выдержать рост цен на электричество и газ.

Инициатива будет внесена на рассмотрение в парламент, если соберет 10 000 подписей.