De Facto: многие не получили бустерную дозу после вакцинации Janssen

Для Латвии это плохие новости, ведь вакцину Janssen выбрали очень многие. Ее получили более 250 000 человек - более 20% вакцинированных. Бустерная доза уже нужна 108 тысячам этих людей. Но ее получили всего 6400 - ничтожная часть.

Национальная служба здравоохранения (NVD) указывает, что 14% людей до или после вакцинации Janssen переболели Covid-19, и на них требование о дополнительной дозе вакцины не распространяется. Но так и так число людей с недостаточной защитой, но с сертификатом и осознанием, что они вакцинированы, уже близится к 90 000. И это число продолжает расти. Добиться того, чтобы они вакцинировались снова - очередной вызов. Большую часть людей будет трудно убедить.

Это наблюдали те, кто занимался вакцинацией. Руководитель поликлиники Aura рассказала: "Если мы смотрим на структуру вакцинации, в ней есть закономерности. Первые 40% латвийцев пошли вакцинироваться очень быстро. Это люди, которые хотели, которые верили медицине, лекарствам и поняли, что надо идти. Те же люди в основном интересуются и бустерной дозой. Janssen обычно выбирали либо молодые люди, либо те, кто согласился по принуждению с мыслью, что надо сделать это для галочки".

Есть и организационные препятствия для получения дополнительной дозы вакцинированными Janssen. Эту прививку многие получили на выездных вакцинациях в специальных автобусах. Но сейчас в тех же местах не проводятся выездные мероприятия по ревакцинации и активных призывов их возобновить не слышно. Таким образом, дополнительную дозу получают те, кто сам ищет такую возможность, если, конечно, находятся места.

Именно из-за удобства вакцины Janssen ее использовали в пансионатах, приютах и при домашней вакцинации. Однако теперь эти места нужно посетить во второй раз. "Такова строгая рекомендация совета по иммунизации. Те, кто сидит дома, скорее всего, имеют проблемы со здоровьем. Если кто-то занесет инфекцию к ним домой, проблем будет гораздо больше", - говорит Завадска.

Посещение центров социального ухода для ревакцинации запланировано на конец ноября и декабрь. Но повторных визитов к тем, кого вакцинировали на дому, пока в планах нет. Люди могут записываться на домашний визит сами. В любом случае первоочередной задачей по-прежнему является увеличение охвата первичной вакцинацией.

"Мы оцениваем доступные ресурсы, каждую неделю планируем, выясняем, каковы мощности медицинских учреждений. В определенный момент мы начнем обращаться к людям так же, как это было с первичной вакцинацией", - указывает ведущий эксперт в вопросах здравоохранения NVD Лига Гайгала.

Пока о том, как убедить людей ревакцинироваться, только думают. Одна из идей - выдавать подарочные карты в аптеки людям из групп риска, которые придут за прививкой. В ближайшее время этот вопрос будет обсуждать коалиция правительства, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP). Планов сделать ревакцинацию обязательной на данный момент нет. Для этого нужна оценка Европейского агентства лекарственных средств.

"Janssen зарегистрирована как вакцина с одной дозой. И ничего не изменилось. По-прежнему считается, что для вакцинации необходима одна доза этого препарата. Это ответ на вопрос, обязательна ли повторная доза. Нет, не обязательна, но очень-очень желательна", - указал министр.

Прививка вакциной Janssen гарантирует получение сертификата о вакцинации и без дополнительной дозы. Даже если она уже не обеспечивает достаточной защиты от вируса. Отменять это пока не собираются, но такой момент может наступить, сказал Павлютс.