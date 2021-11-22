Передача: Половина нового совета Latvijas valsts meži - бывшие подчиненные Герхардса

На этой неделе Министерство земледелия утвердило новый совет Latvijas valsts meži. В отличие от прошлого, в нем нельзя усмотреть зависимость от правления предприятия, однако связь с политическим руководством Министерства земледелия - очень даже.

Прошлый совет предприятия работал пять лет. Когда этим летом закончился срок его полномочий, Минземледелия решило искать новый, который на прошлой неделе, перед праздниками, и был утвержден. В него не избран ни один из прошлых членов совета Latvijas valsts meži.

Прошлый совет знал, как работать в лесной сфере, однако был зависим от правления Latvijas valsts meži, которое должен был контролировать.

Председатель правления совета Юргис Янсонс - руководитель института "Силава". Latvijas valsts meži являются одним из важнейших его источников финансирования. И другие члены совета в местах основной работы должны заключать сделки с Latvijas valsts meži.

Предприятие достигло оборота в 350 миллионов евро и прибыли в 90 миллионов евро до уплаты налогов. Оно контролирует четверть территории Латвии. Новых членов совета искала компания по отбору персонала, их оценивала специальная комиссия. Заявки на конкурс подали 70 претендентов.

Претендентов оценивали по критериям Министерства земледелия. Министерство также установило, что у каждого члена совета будет своя сфера ответственности и у кандидатов должен быть опыт в руководстве соответственными предприятиями или учреждениями. На каждое место выдвигали первоочередного и резервного кандидата. Четырех из пяти членов совета в должности утвердил держатель долей капитала предприятия - заместитель госсекретаря Министерства земледелия Арвид Озолс.

Сферы ответственности членов совета руководство предприятием и командой

информационные технологии

транспорт и связи

обслуживание леса

защита окружающей среды

На должность первого члена совета был утвержден руководитель Клинической университетской больницы Риналд Муциньш.

Три года он проработал госсекретарем Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM). Должность он получил во время, когда министром VARAM был Каспар Герхардс, нынешний министр Земледелия. Советником Муциньша в вопросах информационных технологий был Эдмунд Бельскис, который также был назначен в совет Latvijas valsts meži.

Бельскис выбран на должность члена совета с ответственностью в сферах информационных технологий и корпоративного управления. Бельскис избран председателем нового совета Latvijas valsts meži. Два года он управляет LVRTC и будет объединять эту должность с работой в совете Latvijas valsts meži. Перед этим он работал в Министерстве сообщения.

В свою очередь Каспар Озолиньш шесть лет был госсекретарем Министерства сообщения, но последние два года руководил предприятием Rīgas brīvostas flote. Озолиньш назначен на должность члена совета с компетенцией в сфере транспорта и связей.

Ответственным за обслуживание леса и заместителем председателя совета будет Айвар Тауриньш.

Этим летом он был освобожден от должности в Rīgas meži, так как у руководства самоуправления были подозрения в растрате более миллиона евро. Позднее аудит обнаружил, что Rīgas meži под видом брака по пониженной цене продавало ценные материалы. Тауриньш обвинения отрицает.

Nekā personīga выяснила, что на прошлой неделе Госполиция начала уголовный процесс по факту заключенного во времена Таруиньша договора с неким охотничьим обществом. Договор заключен на 30 лет и позволяет одному охотничьему клубу арендовать муниципальные леса более чем в три раза дешевле, чем другим.

На пятое место члена совета со специализацией в защите окружающей среды комиссия избрала бывшую заместителя госсекретаря VARAM Алду Озолу. Однако она этим летом стала председателем Комиссии по регулированию общественных услуг, и эти должности оказались несовместимыми.