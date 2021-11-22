Павлютс прокомментировал возможность введения новых ограничений

По мнению Павлютса, за время локдауна Латвия проделала большую работу и быстро увеличила охват вакцинацией, который уже близок к среднему европейскому уровню, поэтому особого основания для роста заболеваемости нет, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Министр признал, что вакцинация пожилых людей остается проблемой. Говоря о бустерной вакцинации, министр считает, что решения правительства уже открыли возможность получения дополнительной вакцины практически для всех желающих.

Павлютс считает, что поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19 не так много. Он убежден, что в основном медицинский персонал, задействованный в вакцинации, действует добросовестно.