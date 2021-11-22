Пн, 22.11.2021
Когда мне рассказывают, что стратегические бомбардировщики занимаются разведкой, я говорю - детям сказки рассказывайте, но не надо считать всех дураками Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии
Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии

Павлютс прокомментировал возможность введения новых ограничений

Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

Не исключено, что через какое-то время после окончания локдауна в Латвии начнет расти заболеваемость Covid-19, но рост не должен быть настолько большим, чтобы снова нужно было вводить ограничения, заявил Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По мнению Павлютса, за время локдауна Латвия проделала большую работу и быстро увеличила охват вакцинацией, который уже близок к среднему европейскому уровню, поэтому особого основания для роста заболеваемости нет, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Министр признал, что вакцинация пожилых людей остается проблемой. Говоря о бустерной вакцинации, министр считает, что решения правительства уже открыли возможность получения дополнительной вакцины практически для всех желающих.

Павлютс считает, что поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19 не так много. Он убежден, что в основном медицинский персонал, задействованный в вакцинации, действует добросовестно.

Говоря о росте числа больничных листов в последнее время, Павлютс заявил, что это может быть связано с сезонными причинами, но есть также некоторые опасения по поводу необоснованно выданных больничных листов, поэтому Инспекция здравоохранения проверяет такие случаи.


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