В Риге в школу вернулись ученики всех классов

Как сообщалось ранее, с 15 ноября очное обучение в Риге возобновили ученики 4-6-х классов и продолжили 1-3-е классы. В свою очередь, 7-12-е классы оставались на удаленном обучении.

Это решение было принято, чтобы ученики оставались дома еще неделю и лишний раз не собирались, чтобы еще больше снизить заболеваемость Сovid-19.