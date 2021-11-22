В Риге молодежи расскажут о влиянии вакцинации на сексуальное здоровье

Как информирует департамент благосостояния Рижской думы, с конца XVIII века, когда была изобретена первая вакцина против оспы, с помощью вакцин были спасены миллионы жизней. Отрицатели вакцин были всегда, однако наиболее отчетливо значение вакцинации ставится под сомнение в последние два года.
Это можно объяснить как пандемией Covid-19 и использованием беспрецедентных технологий при разработке вакцин, так и растущей ролью социальных сетей.
Врачи призывают молодежь довериться врачам, а не "экспертам" в социальных сетях.
До 26 ноября можно отправить вопросы в электронной форме на электронную почту jautajums@rdn.lv. Ответы на вопросы будут даны в ходе онлайн-дискуссии, которая состоится в 16:00.
В разговоре с молодежью примут участие врач-ординатор в области гинекологии и акушерства Элизабете Пумпуре, член правления Рижского родильного дома, член Государственного совета по иммунизации Санта Маркова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Рижского университета им. Страдиня, главный специалист Минздрава по гинекологии и акушерству профессор Даце Резеберга.