Дельта-вариант Covid-19 повышает вероятность осложнений беременности

Исследование включает в себя сообщения врачей со всей страны. Они наблюдали беспрецедентный прирост количества тяжело больных беременных, особенно с момента распространения дельта-штамма.

"Мы наблюдаем осложнения у многих беременных из-за Covid-19", - сказала Элли Рагсдейл из Медицинского центра Кливленда.

Среди этих осложнений - преждевременные роды, повышенное давление и спонтанный аборт.

В одном из новых исследований проанализировано более, чем 1,2 миллиона беременностей в США с марта 2020 года по сентября 2021.

До начала пандемии в США дети рождались мертвыми редко - в 0,59% случаев. Во время пандемии эти цифры остались похожими - 0,64% случаев, у женщин, которым никогда не диагноз Covid-19.

Но число рожденных мертвыми детей выросло до 0,98% среди заболевших коронавирусом беременных.