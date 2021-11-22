Нет вакцины, есть 18 - что известно об умершем от Covid-19 подростке

Представитель SPKC Илзе Арая более подробных комментариев о личности скончавшегося подростка не смогла предоставить в связи с защитой данных, однако указала, что

человек не был вакцинирован против Covid-19, а возраст умершего - "ближе к 19 годам".

Позже Резекненская больница подтвердила агентству LETA, что умершему подростку было 18 лет. Он был подвержен сразу нескольким факторам риска, которые могли усугубить тяжелый ход болезни.

Напомним, вчера в Латвии было выявлено 349 случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 17 больных коронавирусом, в том числе одна смерть - в возрастной категории до 19 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 754,9 до 751 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 218 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 131 был вакцинирован.

Умершие входили в возрастные категории от 10 до 99 лет:

один человек в возрасте от 10 до 19 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

15 умерших были непривитыми от Covid-19, двое - привитыми.