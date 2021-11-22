Прилучный о проблемах с лицом: шесть пластин, операции и три кисты
Популярный актер Павел Прилучный в недавнем интервью объяснил причину перемен в своей внешности. Об этом пишет StarHit.ru.
Популярный актер Павел Прилучный в недавнем интервью объяснил причину перемен в своей внешности. Об этом пишет StarHit.ru.
Ходили слухи, что артист перестал следить за своим весом.
"Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они мало заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло", - объяснил артист.
34-летний актер заметил, что регулярные слухи о нем его только веселят. Хотя читать о своей внешности ему было неприятно.
Кажется, что звезда сейчас в отличной форме. Недавно Павел снялся в откровенном клипе близняшек Кати и Волги Король на композицию "Мира шум". У Прилучного была роль сутенера: "Считаю, мечта любого мужчины - сняться с близняшками в таких пикантных сценах".
"Мой рейтинг как холостяка и кобеля точно поднимется! Девчонки тоже станут сексуальными объектами каждого мужчины, я думаю", - заметил он.
Видео: Катя и Волга Король - "Мира шум"