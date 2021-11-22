СГД "накрыла" международную контрабандную группировку

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру Латгальского окружного суда процесс об уголовном преследовании из-за ввоза контрабанды на территорию Латвии.
В августе 2018 годаУправление внутренней безопасности СГД начало уголовный процесс о незаконном ввозе в Латвию через таможенный пункт Патерниеки 10 млн незадекларированных сигарет с белорусскими акцизными марками (1000 коробок). Ущерб государству составил 1 507 274,01 евро.
Управление внутренней безопасности СГД совместно с Госпогранохраной и Управлением налоговой и таможенной полиции провела расследование, в результате чего были задержаны 10 человек, которые, по версии следствия, организовали ввоз контрабанды. Среди задержанных были три человека, которые на тот момент работали в Таможенном управлении СГД, а также три гражданина Беларуси.
Как утверждает обвинение, в 2018 году граждане Латвии и Беларуси создали организованную группу, территориально разделив обязанности и расходы, чтобы после продажи сигарет разделить доходы соответствующе.
Группировка, используя широкие международные связи, организовала закупку нелегальных сигарет и их дальнейшее передвижение через границу Латвии и Беларуси. Для этой цели группировка использовала специальный грузовой транспорт, что позволяло быстро менять номерные знаки и подвергать проверке только машину с легальным товаром.
Машина с контрабандными сигаретами была задержана после въезда на территорию Латвии.
Уголовный процесс оценивается как особенно объемный и сложный, включающий в себя идентификацию всех задействованных людей.
В результате сложного расследования, в октябре этого года уголовный процесс был передан прокуратуре Латгальского окружного суда. Вышеупомянутые 10 человек обвиняются по ч. 3 ст. 190 и ч. 3 ст. 318 УК Латвии.