СГД "накрыла" международную контрабандную группировку

В августе 2018 года Управление внутренней безопасности СГД начало уголовный процесс о незаконном ввозе в Латвию через таможенный пункт Патерниеки 10 млн незадекларированных сигарет с белорусскими акцизными марками (1000 коробок). Ущерб государству составил 1 507 274,01 евро.

Управление внутренней безопасности СГД совместно с Госпогранохраной и Управлением налоговой и таможенной полиции провела расследование, в результате чего были задержаны 10 человек, которые, по версии следствия, организовали ввоз контрабанды. Среди задержанных были три человека, которые на тот момент работали в Таможенном управлении СГД, а также три гражданина Беларуси.

ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests

Как утверждает обвинение, в 2018 году граждане Латвии и Беларуси создали организованную группу, территориально разделив обязанности и расходы, чтобы после продажи сигарет разделить доходы соответствующе.

Группировка, используя широкие международные связи, организовала закупку нелегальных сигарет и их дальнейшее передвижение через границу Латвии и Беларуси. Для этой цели группировка использовала специальный грузовой транспорт, что позволяло быстро менять номерные знаки и подвергать проверке только машину с легальным товаром.

Машина с контрабандными сигаретами была задержана после въезда на территорию Латвии.

Уголовный процесс оценивается как особенно объемный и сложный, включающий в себя идентификацию всех задействованных людей.

ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests