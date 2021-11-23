Цирк на гастролях: кто главные дезинформаторы Латвии и на что они живут?

Многие, наблюдая широкую деятельность антиваксеров и борцов с ограничениями с связи с Covid-19, задаются вопросом - кто это все оплачивает? Пока что сложно было увидеть источник внешнего финансирования. Поэтому Re:Baltica выяснила, кто главные дезинформаторы и на что они живут.

Солнечным утром сентября, Айнар Шлесерс - ранее известный, как один из латвийских олигархов - стоя на переносной лестенке, через мегафон обратился к толппе у Рижского замка. На его мероприятие за добровольную вакцинацию пришло почти тысяча людей.

Ближе всего ко Шлесерсу стояли люди, благодаря которым удалось собрать демонстрантов. Там были почти все крупнейшие распространители дезинформации в Латвии. Большая часть из них занимались этим до пандемии.

Re:Baltica подсчитали, что призывами прийти на пикет 18 сентября от этих людей поделились примерно 34 тысячи раза. Для сравнения - призывами самого Шлесерса на Facebook поделились вполовину меньше людей.

ФОТО: Re:baltica

Лестничку на импровизированную "сцену" придерживал торговец, который предлагает воду с "волшебными" свойствами и поэтому осужден за обман потребителей. На телефон происходящее снимал и транслировал на Facebook старый друг Шлесерса, который некоторое время попытал счастья и с Алдисом Гобземсом, лидер христианской общины харизматов. Чуть поодаль с собственной камерой стоял IT-специалист, прославившийся борьбой с мобильной сетью 5G. Следующих ораторов организовал бывший работник силовых структур, который пытался подмазаться к разным развивающимся политическим движениям. У сцены нетерпеливо мялся осуждененый за подделку паспортов бизнесмен из Латгале. За ним в очереди стояла фельдшер из "Гайлезерса" и ее товарищ - активист в костюме Лачплесиса, который пытается распустить Сейм уже годами.

ФОТО: Ekrānšāviņš

Пикет принес выгоду всем сторонам. Шлесерс с помощью дезинформаторов собирал потенциальных избирателей для своего восьмого политического проекта. Дезинформаторы набирали личную популярность и популярность для своих идей. Некоторые из них не скрывают политических амбиций.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии политики-популисты используют недовольство конкретной части общества, чтобы прийти ко власти. Созданная вирусом неуверенность в будущем, запоздавшие пособия для мелкого бизнеса и хаотичные решения правительства создали благоприятную среду для популистской риторики.

"Почва удобрена, осталось только засеять", - делает вывод профессор социальной психологии Латвийского университета Ивар Аустер.

Шлесерс - один из таких политиков. Его можно назвать серийным основателем партий (новейший проект - LPV - восьмой по очереди, притом политик должен государству за различные нарушения более 860 тысяч евро). Когда-то влиятельный Шлесерс ушел из политики на 10 лет. Два последних проекта Шлесерса не перешли 5% барьер на выборах.

Видео: обзор политических проектов Шлесерса (на латышском языке)

Шлесерс объясняет возвращение тем, что Латвии нужны правители, которые "умеют зарабатывать, а не только брать в долг и тратить".

Однако сам он сейчас не слишком хорошо зарабатывает.

Самый прибыльный бизнес Шлесерса в Рижском порту в прошлом году понес убытки в размере почти 25 миллионов евро. Это потому, что в порту Риги резко уменьшилась перегрузка угля, которой в основном занимается ему частично принадлежащая Rīgas tirdzniecības osta. Можно сказать, что этот бизнес для Шлесерса закончился. Формально он также принадлежит не ему, а сыну.

Шлесерс вышел из бизнеса незадолго до того, как прокуратура в марте этого года выдвинуло ему обвинение в возможных незаконных действиях в деле о внедрении цифрового телевидения в марте этого года. Свои доли в бизнесе он отдал сыну. Шлесерсу сейчас принадлежит только одна фирма с ничтожным оборотом.

Видео: пикет Шлесерса на набережной

Шлесерс публично не рассказывает о своих неудачах в бизнесе. На пикете он кричал в мегафон, что волнуется за парикмахеров и представителей других профессий, которые потеряли работу из-за пандемии.

"Я рад, что сегодня будут выступать многие люди, которые не связаны с политикой. У каждого - своя боль", - пояснил Шлесерс.