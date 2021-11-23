"Охранник" на митинге Шлесерса: Арнольд Бабрис

В 2020 году прибыль рыбного цеха Brīvais vilnis составила 302 000 евро, а оборот - 12 миллионов. Впервые Бабрис стал известен обществу в 2001 году. Тогда еще работник Бюро по защите Сатверсме (SAB) был назван как возможный покровитель контрабанды (это не было доказано). По договоренности Бабрис оставил работу в спецслужбе. Он основал свое бюро консультаций, неуспешно пытался время от времени попасть в политику - и в составе уже позабытой Консервативной партии, и позже через Латвийский альянс регионов. Лучше получалось регулярно выступать на подконтрольных Кремлю телеканалах, в качестве руководителя рыбной фабрики рассказывая о том, насколько в Латвии все плохо.

Re:Baltica ранее писали о работнице Бабриса, которая служила "штатным критиком" Латвии ФОТО: Скриншот

По данным Lursoft, главный источник его доходов - Brīvais vilnis (BV). Компания принадлежит ему вместе с Марисом Транкалисом. В 2020 году компания работала с оборотом в 12 миллионов евро и прибылью в 302 тысячи (удвоилась за год). Бабрис объясняет это снижением конкуренции, так как часть похожих производителей "медленно вымерла" после российского эмбарго на латвийские шпроты. В этом году BV открыла кредитную линию в Baltic International Bank примерно на 6,5 миллиона евро, заложив все имущество. Это - подушка безопасности ввиду грядущего роста цен на энергию.

На мероприятиях Шлесерса и другого популиста, Алдиса Гобземса, Бабрис выполнял роль "охранника". На сентябрьском собрании Шлесерса он следил, чтобы люди не толпились и организовал порядок выступлений. В телефонном интервью Re:Baltica он рассказал, что активисты координируют свои действия, а иерархии среди них нет, все равны в правах. Он дружит со всеми, кто работает во имя "правильной идеи".

"В свое время к нам пришел Гобземс за помощью. Вначале мы помогли, но потом он решил, что сам себе на уме. Не нравилось ему, когда его учат, поэтому случилось короткое замыкание",

- рассказал Бабрис.

В этом году Бабрис и Янис Плявиньш навестили лидера "Нового поколения" Ледяева. Бабрис у Ледяева также разговаривал с певцом Каспаром Пудниксом о необходимости заблокировать песню Саманты Тины на "Евровидении" ФОТО: Avots: Facebook Алексея Ледяева

Шлесерс призывал Бабриса и продавца "волшебной воды" Плявиньша присоединиться к своей партии, но они отказались. Однако Шлесерс, в отличие от Гобземса, способен выслушивать критику.

Он взял на себя обязанности координатора, так как у него есть опыт в работе с толпой еще с начала 90-х годов, когда он работал в SAB. "Я могу зомбировать любого человека, наложить проклятие, и он умрет или сойдет с ума", - описал свои способности по работе с толпой Бабрис.