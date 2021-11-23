"Похищение" несовершеннолетних девочек оказалось телефонным розыгрышем

Жительница Латвии написала в Twitter, что в полночь ей позвонила плачущая девочка и сказала: "Мам, я в лесу, вышла погулять, меня похитили какие-то мужчины, я в лесу".

Разбуженная женщина убедилась, что ее ребенок находится в своей комнате. Потом она продолжила разговор, чтобы выяснить, в каком лесу и городе находится девочка. Звонившая сказала, что не знает, но все время плакала и просила помощи.

После звонок прервался, и женщина позвонила в полицию и написала заявление.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне подтвердила случившееся и заявила, что полиция установила личность звонивших. Это были несовершеннолетние девочки, а звонок был сделан в шутку.