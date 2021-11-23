Вт, 23.11.2021
Латвийские домохозяйства уже испытывают нагрузку, и государство должно идти навстречу своим жителям даже в подобной кризисной ситуации Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv
Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv

"Похищение" несовершеннолетних девочек оказалось телефонным розыгрышем

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Госполиция начала административный процесс в связи с тем, что несовершеннолетние девочки в шутку позвонили на номер незнакомой женщины и сообщили, что их похитили.

Жительница Латвии написала в Twitter, что в полночь ей позвонила плачущая девочка и сказала: "Мам, я в лесу, вышла погулять, меня похитили какие-то мужчины, я в лесу".

Разбуженная женщина убедилась, что ее ребенок находится в своей комнате. Потом она продолжила разговор, чтобы выяснить, в каком лесу и городе находится девочка. Звонившая сказала, что не знает, но все время плакала и просила помощи. 

После звонок прервался, и женщина позвонила в полицию и написала заявление.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне подтвердила случившееся и заявила, что полиция установила личность звонивших. Это были несовершеннолетние девочки, а звонок был сделан в шутку.

В связи с этим полиция начала административный процесс по поводу мелкого хулиганства.


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