"Равнодушных не будет". Экс-министр благосостояния Рамона Петравича снялась в пикантной фотосессии

"Думаю, что равнодушных не будет. Одни скажут - так классно, другие - ах, как такое себе мог позволить политический человек, деградирующая страна! Я до этого опросила, как на это посмотрят мои близкие и доверенные лица в семье и политике. В основном - положительно. Дочкам сообщила. Их больше интересовали фотографии, так как они сами попали под перекрестный огонь за слишком короткие платья", - высказалась о своей фотосессии журналу депутат Сейма Рамона Петравича.

Но она не раскрыла, с кем из политиков поговорила. "Что подумают в Кабинете министров - не знаю. Ранее, если где-то появлялись мои снимки, это циркулировало в Сейме, по партиям, в общих чатах. Смотрите, она такая и сякая!

На фотосессию согласилась, чтобы побудить женщин быть уверенными в себе, не стесняться себя и своей красоты, повысить их самооценку", - сказала Петравича, добавив, что не годы вгоняют женщину в рамки, а то, как она себя чувствует сама.