Ср, 24.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

В 19 самоуправлениях заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране

Коронавирус. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В минувшие сутки в Айзкраукльском крае была превышена средняя заболеваемость Covid-19 по стране, таким образом, в настоящее время выше среднего показатель заболеваемости в 19 самоуправлениях Латвии, а самый высокий по-прежнему в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время снизился до 721 случая, однако в Даугавпилсе этот показатель превышен почти вдвое и, согласно расчетам, составляет 1 071 случай. Гулбенский район также находится довольно близко к рубежу 1000 случаев - в нем заболеваемость сейчас составляет 988,8 случая на 100 000 жителей.

Средний уровень заболеваемости по стране превышен в Прейльском крае, Лиепае, Бауском, Вентспилском, Олайнском, Сигулдском, Кекавском, Мадонском, Валмиерском, Цесисском, Огрском краее, в Елгаве, Саласпилсском и Аугшдаугавском крае, Риге, Ропажском и Айзкраукльском крае.

Из 1279 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 31% или 396 были зарегистрированы в Риге.

Вчера было выявлено 83 новых случая в Даугавпилсе, 67 - в Лиепае, 44 - в Елгаве и 43 - в Бауском крае, а во всех остальных самоуправлениях зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Вчера не было ни одного самоуправления, в котором не было зафиксировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Наибольшее число зараженных за последние две недели зафиксировано в Риге - 4531, Даугавпилсе - 864, Лиепае - 643, Огрском крае - 447, Елгаве - 428 и в Валмиерском крае - 423 человека.

 

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