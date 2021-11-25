"Я против укола непроверенной бякой". Что ответили российские "противники вакцинации" на письмо врачей

Большинство адресатов письма отреагировали на обращение врачей с заметным раздражением и, как сообщается, готовят общий ответ. По их словам, их ошибочно причислили к "антиваксерам", на самом деле они критикуют не прививки, а кампанию по вакцинации.

Против обязательной вакцинации

"Они просто перепутали понятия - медицинские и социальные. Ни один из нас не утверждает, что болезни нет, ни один из нас не выступает против вакцинации. Мы выступаем против обязательной вакцинации, но этого слышать никто не хочет", - сказал телеведущий Оскар Кучера (он также в числе адресатов письма) агентству ТАСС.

Он также скептически оценил приглашение врачей в красные зоны больниц. "Что они хотят показать? Что люди болеют, умирают? Я в курсе, я потерял своего папу от Covid-19", - сказал он.

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев также не считает себя противником вакцинации, однако выступает против любых "принудительных медицинских процедур".

В ответ на предложение посетить "красную зону" Кинчев заметил, что сам провел в реанимации "красной зоны" больше месяца (с диагнозом Covid-19) и не понаслышке знает, "что и как там происходит".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также заявил, что не является противником вакцинации, более того - он сам поставил прививку от Covid-19.

"Я - не антиваксер, а сторонник добровольной вакцинации", - написал Миронов в "Твиттере".

В интервью Би-би-си Сергей Миронов подчеркнул, что письмо врачей "явно не по адресу": "Тот, кто составил и подсунул врачам этот текст безапелляционно утверждает в нем, что им известна моя позиция по поводу вакцинации. Однако из дальнейшего содержания письма становится очевидно, что о моей позиции им как раз ровным счетом ничего неизвестно", - сказал Сергей Миронов.

"Свою точку зрения по вопросу вакцинации от коронавируса я выражал неоднократно и предельно ясно. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться. На сегодня почти все члены нашей фракции сделали прививки", - добавил он.

СМИ: «Сергей Миронов – лидер антиваксеров». Сослались на письмо главврачей, которым «известна моя позиция». Авторы – явно не врачи, а те, кто долгие годы разваливал медицину. Я – не антиваксер, а сторонник добровольной вакцинации. Власть потеряла доверие и силой его не вернуть! — Сергей Миронов (@mironov_ru) November 24, 2021

В КПРФ также прокомментировали обращение врачей, отвергнув предположение, что лидер партии Геннадий Зюганов является противником вакцинации.

"Геннадий Андреевич не противник вакцинации, он сам прививался два раза. И он не призывает не вакцинировать", - заявил изданию Znak.com пресс-секретарь компартии Александр Ющенко.