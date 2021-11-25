"Я против укола непроверенной бякой". Что ответили российские "противники вакцинации" на письмо врачей

"Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего Президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным [...] Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться", - заявил Петр Толстой.
"Эксперимент неисследованной вакцины"
Еще одно возражение, выдвигаемое "антиваксерами" из письма, - вакцина еще недостаточно изучена. При этом подчеркивается, что ничего плохого в вакцинации как таковой нет.
Российский политический деятель, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал авторов письма "одиннадцатью друзьями бигфармы", раскритиковав обращение к предполагаемым "антиваксерам".
"Когда, в том числе и Денис Проценко, ещё на горшок даже не ходил, я работал в выездной бригаде реанимации. И мне не надо смотреть ни красные зоны, ни реанимации, ни патологоанатомические отделения - я всё это видел. Это увод темы в сторону", - заявил Лысаков изданию "Подъем".
Лысаков сказал, что он не является противником вакцинации как таковой, однако выступает против использования непроверенных вакцин.
"А именно это там предлагают колоть. Эти предложения не по адресу, и письмо это составлено в примитивной форме", - сказал Лысаков. При этом, по его мнению, на федеральных каналах "не дают трибуну известным вирусологам" и "затыкают рот всем, кто имеет альтернативную точку зрения" (на кампанию по вакцинации населения).
Актриса и телеведущая Мария Шукшина в "Фейсбуке" написала, что перечисленные в письме "антипрививочники" в большинстве своем не против процесса вакцинации, а против "порядка его реализации".
"Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи", - отметила Шукшина.
"Считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников... Предлагаю всем вместе написать письмо президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", - добавила она.
Вечером в среду пользователи соцсетей обратили внимание, что при попытке подписаться на аккаунт актрисы в "Инстаграме" появляется предупреждающая надпись: "Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества". После просмотра уведомления подписаться на аккаунт можно.
Музыкант Юрий Лоза на приглашение поехать в ковидные больницы ответил отказом. "Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции - это гарантировано заразиться. Они этого хотят?".
"Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой", - цитирует музыканта РБК.