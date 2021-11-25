Будущая акушерка Мария: Лица сокурсников я увидела через несколько месяцев после начала учебы

В феврале 2021 года я поступила на работу в доме попечения, где возник очаг коронавируса. Из вуза за два месяца до этого поступило электронное письмо, в котором говорилось, что в доме попечения нужна помощь. Сначала я на это не решалась, поскольку у меня и моей семьи не было возможности вакцинироваться. Кроме того, возникли проблемы с душевным здоровьем, и я не знала, готова ли я вообще к этому. Но послушав рассказы о том, как мои близкие друзья начали там работать, я тоже попросилась на работу сиделкой.

Когда я туда попала, студентов было больше, чем постоянных работников, поскольку многие заболели. Две трети клиентов тоже были заражены. Это дом попечения, в котором большая часть обитателей имеют проблемы с душевным здоровьем и нуждаются в круглосуточной опеке. Почти все студенты были первокурсниками, уход за пожилыми людьми у которых по программе должен был начаться лишь через пару месяцев. Было много неизвестного и страшного, поскольку кроме отсутствия профессиональных навыков мы были еще и не вакцинированы. Поскольку мы должны были работать всего пару месяцев, вакцинировать нас в доме попечения не стали.

Как только мы пришли на работу, сразу нужно было запомнить ряд правил и процедур, но руководство дома нам очень помогало и относилось к нам снисходительно. Поначалу было сложно завоевать доверие пожилых людей, поскольку круглые сутки мы были одеты в защитные костюмы и видны были только наши глаза. Так грустно было смотреть на обитателей дома попечения, которые не могли понять, почему члены семьи их больше не навещают и почему они не могут навестить друзей на другом этаже. Многие пожилые люди тяжело переносили ковид, некоторые, к счастью, чуть полегче. За этот месяц я поставила личный рекорд по количеству звонков в скорую помощь. Было много таких случаев, когда я звонила в скорую, поскольку, глядя на пожилого человека, боялась, что он вот-вот перестанет дышать.