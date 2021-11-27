Уровень знаний населения о ВИЧ - опасно низкий. Что нужно о нем знать?

Хотя респонденты высоко оценили свои знания о ВИЧ (89% респондентов заявили, что они хорошо или в общих чертах знают о ВИЧ-инфекции), ответы на конкретные вопросы показали обратное. Например, 38% респондентов до сих пор не знают, что ВИЧ не может передаваться через укусы и царапины от животных (собак, кошек). Точно так же 32% не знают, что нельзя заразиться ВИЧ через укусы насекомых (комаров, блох, слепней), а 28% респондентов

ошибочно полагают, что ВИЧ можно заразиться при посещении вместе с зараженным человеком бассейна, пользовании общим душем или туалетом.

Кроме того, 23% респондентов не информированы, что ВИЧ не распространяется путем общего пользования предметами домашнего обихода, такими как телефон, пульт дистанционного управления, полотенце, посуда. Еще 17% респондентов не знают, что ВИЧ не способен распространяться по воздуху, когда ВИЧ-инфицированный человек кашляет или чихает, а 13% - что также невозможно заразиться во время приема пищи за одним столом с ВИЧ-инфицированным.

Как пришли к выводу авторы опроса, в целом ответы показывают прямую корреляцию с уровнем образования - чем он ниже, тем более низок и уровень информированности по теме.

"Несмотря на то, что "стаж" распространения ВИЧ в Латвии составляет 34 года, знания об этом вирусе, к сожалению, все еще недостаточны, и их отсутствие препятствует контролю за инфекцией. Если бы люди четко знали, что передача вируса возможна только во время незащищенного полового акта и через кровь, они, вероятно, старались бы контролировать риски заражения, насколько это возможно, а также избавились бы от страхов и предрассудков в отношении людей, являющихся носителями ВИЧ", - сказал председатель правления AGIHAS.

Опрос также показал, что 94% респондентов информированы о риске передачи ВИЧ во время незащищенного полового акта, а 88% знают, что зараженным ВИЧ может быть и внешне абсолютно здоровый человек. Примерно 68% респондентов также известно, что ВИЧ-инфицированная беременная женщина может родить здорового ребенка. 34% знают, что латвийское государство предоставляет бесплатное лечение ВИЧ. В то же время только 32% опрошенных известно, что при постоянном приеме лекарств ВИЧ-инфицированный человек снижает вирусную нагрузку на свой организм и больше не может заразить других.

Отвечая на более конкретные вопросы, 51% респондентов признались,

что не пойдут в сауну с ВИЧ-инфицированным, или затруднились ответить.

Еще 43% не стали бы есть приготовленную ВИЧ-инфицированным человеком пищу, 34% не хотели бы работать вместе с носителем этого вируса, а 23% не участвовали бы в вечеринках, если бы знали, что среди гостей будет человек с ВИЧ.