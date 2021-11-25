IKEA открывает концептуально новое место на балтийском рынке

Для общей безопасности очные консультации по планированию необходимо бронировать онлайн заранее.

"Мы открываем нашу студию, соблюдая все меры безопасности. Мы контролируем количество людей в студии, призываем покупать онлайн и предоставляем услуги планирования только по записи", - рассказывает Кристиан Шнайдер, руководитель IKEA Эстония.

Индивидуальные решения

Цель студии планирования - помочь покупателем спланировать мебель IKEA, например кухню или шкаф. У клиента будет возможность забронировать индивидуальную встречу со специалистом IKEA, воспользоваться возможностью самостоятельного планирования в студии или заказать уже готовые решения для дома.

"Студия планирования вдохновит покупателей уже готовыми решениями, представленными на месте, наши сотрудники помогут подобрать решение для каждого, чтобы жизнь в домах стала лучше, и теперь это станет еще ближе для многих жителей Эстонии. Студия будет фокусироваться на заранее забронированных консультациях, спонтанное посещение студии планирования будет регулироваться в соответствии с безопасностью и ситуацией с пандемией", - объясняет Шнайдер.

Аналогичные бесплатные услуги по планированию мебели доступны и в IKEA в Риге

В студии планирования в Тарту можно будет заказать весь ассортимент как онлайн, так и с помощью наших сотрудников. В студии планирования будут доступны все привычные услуги, как, например, замеры, сборка и установка.

Студия планирования в Тарту будет служить местом получения заказов, возврата и других услуг. В студии планирования в Тарту нельзя будет купить товары на месте, все товары необходимо заказывать.