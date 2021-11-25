Еврокомиссия предлагает продлевать ковид-сертификат только после бустерной дозы

"Мы предлагаем девятимесячный срок действия европейского ковид-сертификата, после которого он больше не будет признаваться без бустерной дозы вакцины", - заявил на брифинге комиссар ЕС Дидье Рейндерс.

Этот срок учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о бустерной вакцинации через шесть месяцев, а также предусмотрены дополнительные три месяца для государств-членов на корректировку своих вакцинационных кампаний.

Несколько государств, например, Греция, Франция и Германия, находятся на пути к тому, чтобы признавать полностью привитыми только тех, кто получил бустерную дозу, учитывая, что эффективность нынешних вакцин снижается через четыре-пять месяцев.

Рекомендация ЕС должна быть одобрена национальными парламентами и Европейским парламентом.

Ожидается, что это станет одним из ключевых вопросов на саммите ЕС 16-17 декабря.

По мнению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), бустерная вакцинация вместе с мерами эпидемиологической безопасности обеспечит контроль над передачей вируса.

В связи с этим председатель Государственного совета по иммунизации (IVP) Даце Завадска пояснила агентству ЛЕТА, что ECDC тесно сотрудничает с группой сотрудничества советов по иммунизации стран ЕС - EU NITAG collaboration group, в которую входит и латвийский совет.

Она добавила, что IVP - консультативная организация, то есть если Центр профилактики и контроля заболеваний или Министерство здравоохранения сочтут, что существует острая необходимость в бустерной вакцинации всего населения старше 40 лет, они будут иметь право это сделать.

В то же время Завадска напоминает, что большинство жителей Латвии старше 40 лет уже имеет возможность получить дополнительную вакцину, если истек установленный срок - шесть месяцев, что также соответствует рекомендациям ECDC. Лица старше 18 лет также могут быть вакцинированы, если у них есть сопутствующие заболевания или высокий профессиональный риск, как, например, в случае с учителями или сотрудниками полиции.