Мужчина, в прямом эфире в угрожавший депутату Сейма, не будет помещен под арест

Не упоминая имени человека, Криста Андерсоне, пресс-секретарь государственной полиции, заверила LETA, что к мужчине применена мера безопасности - он помещен под надзор полиции.

В конце прошлого года Валентин Еремеев, активист, арестованный в связи с распространением ложных новостей о Covid-19, разместил в Facebook видео, в котором Сондарс, стоящий рядом с Еремеевым, объясняет свое задержание.

Сондарс два дня находился в следственном изоляторе полиции в Чиекуркалнсе, и полиция призвала его арестовать, но судья отклонил эту просьбу.

Полиция ранее сообщала, что во время обыска у задержанного был обнаружен пакет с зеленовато-коричневым травяным веществом, возможно, марихуаной. В упомянутом видео Сондарс не отрицал, что "зелень" принадлежит ему.

Контекст

Как сообщалось, на видео, размещенном в социальных сетях, видно, что человек, который снимает видео, следует за политиком на улице и грубо обзывает не только Пуце, но и других неназванных политиков. Мужчина также заявляет, что "вас всех будут судить после окончания срока "самым строгим приговором, и он надеется, что к тому времени будут возобновлены повешение и расстрел".

Хотя мужчина утверждает на видео, что Пуце толкался, политик физически не реагирует на происходящее, а продолжает свой путь, пока не садится в машину и не уезжает.

Упомянутое событие транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook 14 октября. Автор видео регулярно публиковал антиполитические сообщения со своего профиля на Facebook, критиковал вакцинацию против Covid-19 и делился другими аналогичными сообщениями.

При оценке размещенного в социальных сетях видео были выявлены признаки уголовного преступления, поэтому было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса - о хулиганстве. В рамках уголовного производства были допрошены свидетели, получены записи с камер видеонаблюдения, а также вчера, 29 октября, человек обратился в полицию по поводу поступивших угроз.

Арест

Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину и при установлении его местонахождения арестовали его 29 октября. Во время обыска у человека был обнаружен пакет с зеленовато-коричневым растительным веществом, возможно, марихуаной.

Этот человек уже привлекал внимание полиции из-за различных правонарушений.

Государственная полиция призывает общественность оценивать свои публикации в социальных сетях, потому что преступление, совершенное в Интернете, сопоставимо с реальной жизнью. Государственная полиция напоминает, что Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти, оскорбления и угрозы причинения тяжких телесных повреждений.