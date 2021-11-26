"Хочу заразиться ковидом": полиция завершила проверку скандального объявления в газете

Проверка была завершена, так как полицейские констатировали, что женщина не стала контактным лицом какого-либо больного Covid-19, и сама не заразилась. Не получено подтверждения и тому, что кто-либо откликнулся на объявление, и учитель встретился с больными.

Калниня объяснила, что выраженное в объявлении желание следует оценивать скорее с этического аспекта.

Как сообщалось, полиция начала ведомственную проверку в связи с объявлением и запросила информацию у Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы выяснить, не заразилась ли педагог коронавирусом и не стала ли контактным лицом кого-либо, так как сама женщина такие данные полиции не предоставила.

Несмотря на то, что объявление было размещено в газете Bauskas Dzīve, и полиция, и самоуправление края объяснили, что педагог работает в образовательном учреждении Риги.

Ранее передача Panorāma Латвийского телевидения сообщила, что в последнее время жители с помощью объявлений неоднократно искали возможность заразиться коронавирусом, чтобы получить сертификат о перенесенной болезни и избежать вакцинации

Журналистам удалось дозвониться до нее и почти договориться о сделке. Более того, женщину, представившуюся Иветой, не смутила даже требуемая за эту услугу сумма - 100 евро. Главное, чтобы человек мог показать положительный результат теста на Covid-19.

"Мои коллеги тоже ищут. Мы - учителя в нескольких школах, компания тех, кто не вакцинировался. Как вы знаете, 15 ноября мы останемся без работы", - пояснила в телефонном разговоре учительница.

На вопрос, готова ли она к тому, что болезнь может быть серьезной, Ивета сказала: "Это мы знаем, но у нас с иммунитетом у всех все в порядке. Я думаю, что мы переболеем совсем легко. В любом случае мы не боимся болезни. Мы боимся прививки недоказанной вакциной, которая не исследована надлежащим образом. Мы этого боимся. Так как мы не знаем, что произойдет через пять, десять лет, какая мутация будет от этой вакцины".

Когда журналист признался, что не болеет Covid-19, женщина смутилась, но призналась, что предложений хватает. "За полтора дня у меня было от 20 до 30 звонков. Сейчас еще с одним буду встречаться", - заявила педагог.