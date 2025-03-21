В четверг в Великобритании проходит закрытое заседание начальников штабов более 20 стран, пожелавших войти в так называемую «коалицию желающих», возглавляемую Британией и Францией. Это объединение стран, готовых помочь Украине своим миротворческим контингентом. В чем коалиция видит свои функции и когда готова отправиться в Украину?
Как могут работать "силы заверения" для Киева. В Британию приехали делегации стран, готовых отправить военный контингент в Украину
Во время заседания, в котором также принимает участие британский премьер-министр Кир Стармер, обсуждают, как эти миротворческие инициативы будут работать на практике.
Встреча проходит в штаб-квартире Объединенного оперативного командования в Нортвуде.
Британское агентство PA на сегодняшнем штабном совещании в лондонском Нортвуде заметило людей в военной форме следующих 26 стран: Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Плюс Великобритания, где происходит мероприятие.
Это вовсе не означает, что все эти страны готовы отправлять свои войска в Украину, несколько из них ранее говорили, что делать этого не будут, но могут помочь иными средствами. Кроме того, это необязательно полный список.
Как сообщает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл со ссылкой на источники, знакомые с повесткой заседания, планы Запада относительно миротворческих сил для Украины, переходят в оперативную фазу.
По словам нашего корреспондента, сами участники коалиции предпочитают называть свой контингент «силами заверения», а не миротворческими. Официальное название западных объединенных войск – Многонациональные силы в Украине (Multinational Force Ukraine – MFU).
Потенциальное развертывание MFU должно гарантировать Украине соблюдение режима прекращения огня и дать стране уверенность в ее безопасности в долгосрочной перспективе.
«Окончание этой войны, когда оно произойдет, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — говорил ранее Кир Стармер.
Основное внимание «коалиция желающих» намерена уделить обеспечению воздушного прикрытия Украины и ее безопасного присутствия в Черном море.
Предполагается также развертывание около 20 тыс. военных наземного контингента для защиты крупных городов, портов и энергетической инфраструктуры.
При этом, как передает Джеймс Лэндейл, коалиция, вероятно, не станет размещать силы MFU на востоке Украины, вблизи границ с Россией, чтобы показать Москве, что они не представляют наступательной угрозы.
Россия против
По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, «коалиция желающих» хочет, чтобы Украина видела в ней надежную силу, которая обеспечит для нее «прочный мир, восстановление и перевооружение».
«[Владимир] Путин не остановится, если победит в Украине. Если он подчинит себе всю Украину — а это его план, и он его преследует уже много лет — он просто перевооружится и будет искать, где еще он может расширить свое влияние и господство», — заявил Поллард в интервью утреннему телешоу на Би-би-си.
По его словам, такой вариант точно не в интересах Британии и ее европейских друзей.
Кремль неоднократно заявлял, что не согласится на прекращение огня, если в Украине будут развернуты европейские или любые другие силы.
По утверждению России, они не могут считаться миротворческими. Москва настаивает, что миротворческие силы — под эгидой ООН или НАТО — традиционно беспристрастны, действуют с согласия обеих сторон и применяют силу только для самообороны. Многонациональные силы в Украине, о которых идет речь, будут действовать на стороне Украины, считает Россия.
Ресурсы и защита украинского неба
Число военнослужащих в Украине составляет почти миллион человек.
По словам источников наших корреспондентов, большая часть закрытого заседания начальников штабов в четверг посвящена обсуждению того, какие недостающие Украине возможности может предоставить международный контингент.
Прежде всего, речь идет об авиации. Коалиции предстоит решить, какие страны предоставят военные самолеты для обеспечения безопасности неба Украины после прекращения огня.
Планы по обеспечению безопасности в Черном мире включают два главных компонента: максимально эффективное разминирование судоходных путей и создание военно-морской оперативной группы.
Главная неопределенность в данный момент заключается в том, предоставят ли Соединенные Штаты какое-либо воздушное, спутниковое или разведывательное прикрытие. До сих пор США заявляли, что не готовы оказывать поддержку такими средствами.
Наблюдатели отмечают, что с недавних пор европейская стратегия заключается в том, чтобы перестать опираться на США и самим найти возможности для поддержки Украины в будущем.
Однако планы «коалиции желающих» зависят от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.
Хотя США настроены оптимистично, многие в Украине не верят, что Россия хочет прекращать боевые действия.