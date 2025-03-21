Как могут работать "силы заверения" для Киева. В Британию приехали делегации стран, готовых отправить военный контингент в Украину

Потенциальное развертывание MFU должно гарантировать Украине соблюдение режима прекращения огня и дать стране уверенность в ее безопасности в долгосрочной перспективе.

«Окончание этой войны, когда оно произойдет, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — говорил ранее Кир Стармер.

Основное внимание «коалиция желающих» намерена уделить обеспечению воздушного прикрытия Украины и ее безопасного присутствия в Черном море.

Предполагается также развертывание около 20 тыс. военных наземного контингента для защиты крупных городов, портов и энергетической инфраструктуры.

При этом, как передает Джеймс Лэндейл, коалиция, вероятно, не станет размещать силы MFU на востоке Украины, вблизи границ с Россией, чтобы показать Москве, что они не представляют наступательной угрозы.

Россия против

По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, «коалиция желающих» хочет, чтобы Украина видела в ней надежную силу, которая обеспечит для нее «прочный мир, восстановление и перевооружение».

«[Владимир] Путин не остановится, если победит в Украине. Если он подчинит себе всю Украину — а это его план, и он его преследует уже много лет — он просто перевооружится и будет искать, где еще он может расширить свое влияние и господство», — заявил Поллард в интервью утреннему телешоу на Би-би-си.