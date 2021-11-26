Новый штамм коронавируса: все, что известно на данный момент

Ученые ЮАР в четверг, 25 ноября, заявили, что обнаружили новый подвид вируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций, который вызвал быстрый прирост новых случаев Covid-19 в стране - с начала месяца их количество увеличилось более чем в десять раз - со 106 до примерно 1200 случаев в день. Многое указывает, что это самый опасный штамм коронавируса за все время пандемии. Всемирная организация здравоохранения в пятницу может дать штамму название, используя букву греческого алфавита.

Кроме того, министр отметил, что "в Латвии есть очень хорошие специалисты и ресурсы для того, чтобы обнаружить [данный подвид]".

Ограничения на путешествия

"В настоящее время Министерство здравоохранения вместе с министерствами иностранных дел, транспорта и внутренних дел готовит решение Кабинета министров о введении ограничений на поездки в пораженные новым штаммом вируса страны на юге Африки. В течение дня появятся новые данные", - написал Павлютс в Twitter.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter попросил тех, кто уже спланировал поездку или командировку в Южную Африку, Зимбабве, Намибию, Эсватини, Лесото, Ботсвану и Мозамбик, отказаться от этих планов и не ездить в эти страны.

Ограничения путешествий в мире

Европейская комиссия намерена рекомендовать прекратить авиарейсы в Европейский союз из стран юга Африки, где распространяется новая разновидность вызывающего Covid-19 вируса, которая может быть заразнее дельта-штамма и более устойчивой к имеющимся вакцинам.

Великобритания с пятницы уже запретила въезд из шести африканских государств - ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве. Израиль запретил въезд из этих шести стран, а также из Мозамбика. Германия разрешила въезд из стран юга Африки только своим гражданам, которые после прибытия 14 дней должны находиться на карантине.

Вирусолог добавил, что новый штамм был также обнаружен среди путешественников из Южной Африки в Ботсване и Гонконге.

В Израиле зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом

В пятницу Минздрав Израиля заявил, что выявил первый в стране случай распространения нового варианта коронавируса. Заболевший недавно вернулся из государства Малавия на юго-востоке Африки.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что больной и двое других возможных заболевших находятся в изоляции. Все трое были вакцинированы, но в настоящее время ведется поиск информации об их прививочном статусе.

Израиль был одной из первых стран, которые в прошлом году начали вакцинацию против Covid-19 благодаря соглашению с Pfizer, предоставившей Израилю доступ к миллионам доз вакцины в обмен на данные о ее эффективности.

Приблизительно 5,7 миллиона из девяти миллионов жителей страны были вакцинированы против этой болезни, почти половина населения получила ревакцинацию.