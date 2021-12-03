Пт, 3.12.2021
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об исключении Литвы из таможенных систем Китая

Гонорары российских звезд на новогодних корпоративах

Журналисты портала News.ru выяснили, сколько сколько стоит пригласить звезд российского шоу-бизнеса на новогодний корпоратив в конце этого года. 

Из-за пандемии коронавируса спрос на услуги снизились, а вместе с ним и гонорары музыкантов. У некоторых топовых артистов мало зарезервированных мероприятий, а часть из них не подтверждены. Еще два года назад на декабрь было около 80 резерваций. Об этом СМИ рассказал организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд Сергей Лавров.

Промоутер Юрий Борисов объяснил, что обычно на сумму гонорара влияет не только масштаб и прайс-лист певцов, но и дата проведения праздника: чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

В декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов является Григорий Лепс. Его выступление стоило 12 миллионов рублем (около 144 тысяч евро). Алла Пугачева за свои выступление берет 8-10 миллионов рублей (от 95 до 120 тысяч евро). Гласит информация концертного агентства ProStars.

До "побега в Дубай", частный концерт рэпера Моргенштерна в декабре стоил около семи миллионов рублей (84 тысяч евро). Полина Гагарина берет за новогодний корпоратив примерно столько же. Пригласить Диму Билана, Нюшу или Лолиту можно за 2-3 миллиона рублей (от 24 до 36 тысяч евро).

Пока не известно, как нетрезвое выступление Димы Билана на последнем корпоративе отразилось на стоимости и спросе. 

Напомним, 27 ноября в Сети появились кадры с выступления на частном мероприятии в Казахстане, на которых певец Дима Билан ведет себя странно, не стоит на ногах и с трудом разговаривает с публикой. После этого артист записал несколько видеообращений в Instagram.


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