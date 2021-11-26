Пт, 26.11.2021
Латвия изменила мою жизнь. Я очень благодарен за это Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии
Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии

Латвия пожертвует вакцины странам Африки, Южной Америки и Тихого океана

Вакцина Astra Zeneca. ФОТО: Dado Ruvic

Чтобы снизить распространение Covid-19 и общими силами способствовать охвату вакцинации в странах, где он очень низок, Латвия приняла решение о пожертвовании 350 200 вакцин AstraZeneca странам Африки, Южной Америки и региона Тихого океана, сообщил Минздрав (VM).

Vakcīnas tiek ziedotas caur "COVAX" mehānismu un tās tiks novirzītas konkrētām valstīm iepriekš minētajos reģionos. Paredzēts, ka Latvijas ziedotās vakcīnas galamērķi sasniegs jau līdz šī gada beigām.

Вакцины будут пожертвованы с помощью системы COVAX, и они будут направлены конкретным странам в упомянутых регионах. Предполагается, что пожертвованные Латвией вакцины достигнут места назначения уже в этом году.

Минздрав указывает, что это первое пожертвование Латвии в рамках системы COVAX. Ранее Латвия жертвовала конкретным странам, основываясь на двухсторонних соглашениях. 

С августа 2021 года Латвия пожертвовала 49 800 вакцин AstraZeneca Тунису, 30 000 - Молдове, 55 200 - Кении, и 30 000 вакцин этого производителя - Въетнаму. Кроме того Латвия ранее подарила 83 070 вакцин Pfizer/BioNTech Грузии. 

COVAX является глобальным инструментом уровня ООН для приобретения и распределения вакцин. Евросоюз также принял решение способствовать распределению вакцин и поддерживать страны со средними и низкими доходами в борьбе с пандемией.


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