Латвия пожертвует вакцины странам Африки, Южной Америки и Тихого океана

Vakcīnas tiek ziedotas caur "COVAX" mehānismu un tās tiks novirzītas konkrētām valstīm iepriekš minētajos reģionos. Paredzēts, ka Latvijas ziedotās vakcīnas galamērķi sasniegs jau līdz šī gada beigām.

Вакцины будут пожертвованы с помощью системы COVAX, и они будут направлены конкретным странам в упомянутых регионах. Предполагается, что пожертвованные Латвией вакцины достигнут места назначения уже в этом году.

Минздрав указывает, что это первое пожертвование Латвии в рамках системы COVAX. Ранее Латвия жертвовала конкретным странам, основываясь на двухсторонних соглашениях.

С августа 2021 года Латвия пожертвовала 49 800 вакцин AstraZeneca Тунису, 30 000 - Молдове, 55 200 - Кении, и 30 000 вакцин этого производителя - Въетнаму. Кроме того Латвия ранее подарила 83 070 вакцин Pfizer/BioNTech Грузии.