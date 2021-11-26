От Covid скончалась учительница: возможно, сертификат был подделан

От Covid-19 скончалась учительница в Смилтене. Она работала в музыкальной школе и городском Центре культуры. Руководитель Центра Анда Авота, которая много лет работала с женщиной, сказала, что все ее работники вакцинированы. Однако она не удивлена этим случаем:

"Нет, не удивлена. Меня вообще ничего уже в жизни не удивляет. У всех людей есть право поступать так, как они хотят."

Руководитель хора показывала сертификат в сентябре. "Когда она пришла в Центр культуры, она показала действующий сертификат. У меня нет причин сомневаться в его подлинности. Я - не медицинское учреждение. Она показала, у меня не было вопросов", - сказала Авота.

Она не знала, что ее коллега была противницей вакцинации. Разговоров об этом не было.

"Она знала, что руководить коллективом можно только с сертификатом, и у меня не было никаких вопросов. Поэтому я говорю, у меня не было подозрений или недоверия", - пояснила руководитель центра.

Сертификат учительницы из Смилтене - один из тех, обстоятельства выдачи которого расследует полиция.