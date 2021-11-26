Убийца 12-летнего латышского подростка в Англии осужден на 17 лет
Подросток Марсель Гжешч, убивший 12 декабря 2020 года в Великобритании 12-летнего латвийца Роберта Бунциса, осужден за убийство, сообщает BBC.
Тело убитого было найдено в одном из районов города Бостон в Линкольншире. В связи с убийством Бунциса был задержан 14-летний подросток.
В ходе нападения Роберта Бунциса ударили ножом больше, чем 70 раз.
Гжешч убедил Роберта встретиться, предлагая ему купить марихуаны на сумму в 50 фунтов. В ходе процесса убийца утверждал, что действовал в целях самозащиты и "потерял контроль", а Роберт якобы принес нож на место встречи и пытался его зарезать.
Судья сказал, что Гжешч пытался скрыть преступление и избавиться от улик. Он сжег свою одежду и отправлял сообщения, в которых он утверждал, что так и не встретился с Робертом той ночью, когда его убили.