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Подросток Марсель Гжешч, убивший 12 декабря 2020 года в Великобритании 12-летнего латвийца Роберта Бунциса, осужден за убийство, сообщает BBC.

Тело убитого было найдено в одном из районов города Бостон в Линкольншире. В связи с убийством Бунциса был задержан 14-летний подросток.

В ходе нападения Роберта Бунциса ударили ножом больше, чем 70 раз.

8 ноября суд приговорил Марселя Гжешча к 17 годам заключения.

Гжешч убедил Роберта встретиться, предлагая ему купить марихуаны на сумму в 50 фунтов. В ходе процесса убийца утверждал, что действовал в целях самозащиты и "потерял контроль", а Роберт якобы принес нож на место встречи и пытался его зарезать.