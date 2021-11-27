СМИ: Александра Градского госпитализировали
Советский и российский певец, музыкант и наставник шоу "Голос" Александр Градский госпитализирован. У знаменитости с подозрение на инсульт. Об этом сообщает Газета.ru.
Советский и российский певец, музыкант и наставник шоу "Голос" Александр Градский госпитализирован. У знаменитости с подозрение на инсульт. Об этом сообщает Газета.ru.
Известно, что артисту стало плохо у себя дома. Накануне Градский уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась.
В сентябре в СМИ появилась новость о том, что 71-летний певец Александр Градский госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у артиста поражено 70% легких.Сообщалось, что певец был срочно госпитализирован в одну из частных клиник Москвы. Уточнялось, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация не подтвердилась.
Напомним, 16 августа Первый канал назвал имена наставников десятого сезона вокального шоу "Голос". Ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Ведущим десятого сезона будет Дмитрий Нагиев.