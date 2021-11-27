СМИ: Александра Градского госпитализировали

Известно, что артисту стало плохо у себя дома. Накануне Градский уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась.

В сентябре в СМИ появилась новость о том, что 71-летний певец Александр Градский госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у артиста поражено 70% легких.Сообщалось, что певец был срочно госпитализирован в одну из частных клиник Москвы. Уточнялось, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация не подтвердилась.