У Брежневой на кастинге спрашивали про съемки в порнофильмах

Брежнева подчеркивает, что гордится своим прошлым. В 2002 году она уже воспитывала дочь Соню. Девочке было тогда 1,5 года. Вере приходилось порой работать на двух работах, чтобы прокормить семью. Иногда к ним в город приезжали артисты. Она с удовольствием ходила на концерты Валерия Меладзе и группы "ВИА Гра". Она знала песни, танцевала как безумная.

В какой-то из концерт Веру заметил администратор, а после она поехала на кастинг в Киев: "Я ехала и знала, что я тот самый человек, была уверена в себе... На кастинге мне задавали каверзные вопросы: замужем ли, сколько детей, из какой семьи, где родилась, снималась ли в порнофильмах?... Все вопросы не помню, это было 19 лет назад, в конце концов", - сказала она Ивану Урганту.

Брежнева отмечает, что Константин сразу был за нее после кастинга. Они изначально искали блондинку. Они дали Вере месяц испытательного срока, чтобы она похудела, занималась танцами и вокалом. Она вспоминает, что у нее тогда было 3 лишних килограмма. Теперь певица с гордостью вспоминает годы работы в группе.

"Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала - делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе", - заметила Брежнева.