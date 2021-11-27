Скорее всего, приход нового штамма Covid-19 в Латвию - лишь вопрос времени

Тарс считает, что, скорее всего, это лишь вопрос времени - когда новый штамм коронавируса, названный "Омикрон", достигнет Латвии.

"Конечно, запрет на взъезд из стран, где быстро распространяется новый вариант, может задержать его ввоз в другие страны, и об этом сейчас ведутся разговоры на уровне Евросоюза", - отметил он.

По примерным подсчетам, в регионе Йоханнесбурга (крупнейший город ЮАР) из всех случаев Covid-19 около 90% могут быть связаны с новым штаммом вируса.

"В период времени с 12 до 20 ноября было собрано 77 образцов, и после секвенирования оказалось, что все они содержат новый штамм", - указал Тарс.

Новый штамм "Омикрон" - заразнее дельта-штамма, доминирующего сейчас как в Латвии, так и по всему миру. "Новый штамм содержит около 30 мутаций в пиковом белке", - пояснил ученый. Однако он отмечает, что не хватает данных, чтобы полноценно судить о связи нового варианта с потенциально более тяжелым протеканием болезни.

"В пиковом белке протеина этого штамма, прикрепляющегося к организму, обнаружены 10 мутаций, что свидетельствует о том, что возможности трансмиссии будут куда больше", - рассказал Тарс. В пиковом белке протеина дельта-штамма всего две такие мутации.

Однако Тарс не взялся судить, связано ли появление такой мутации с низких охватом вакцинацией в регионе Африки.

"Я думаю, что связь есть, но сказать это точно невозможно". Кроме того, он считает, что появление новых штаммов в будущем очень вероятно.

Сейчас начато исследование о возможности имеющихся антител нейтрализовать штамм вируса, это может дать ответ на вопрос, защищает ли вакцинация или перенесенная болезнь от нового варианта коронавируса. "Сейчас известно, что в ЮАР несколько полностью вакцинированных людей заболели новым штаммом, но надо и помнить, что вакцины не защищают на 100% и от имеющихся вариантов," - сказал ученый.

В свою очередь инфектолог Уга Думпис в прогнозах на будущее осторожен. Он отметил, что сейчас невозможно сказать, как надо будет поступать, когда новый штамм достигнет Латвии.

"Если написанное - правда, то будет плохо", - отметил инфектолог.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter сообщил, что решения об ограничениях на въезд будут введены скоро. В то же время министр призвал людей отменить запланированные поездки в такие страны как ЮАР, Зимбабве, Намибия, Эсватини, Лесото, Ботсвана и Мозамбик.