В Нидерландах после возвращения из ЮАР у 61 авиапассажира выявлен Covid-19

Зараженные помещены под карантин в одну из гостиниц неподалеку от аэропорта Схипхол, где в пятницу результатов теста были вынуждены ждать все 600 пассажиров обоих рейсов, сообщает AFP.

Зараженные должны будут провести в карантине семь дней, если появятся симптомы заболевания, и пять дней, если не появятся.

В свою очередь пассажиры, тесты которых были отрицательными, в случае, если они остаются в Нидерландах, отправятся на самоизоляцию.

Напомним, в четверг ученые ЮАР сообщили, что обнаружили новый штамм Covid-19 с большим числом мутаций.

С самого утра в пятницу страны мира одна за другой начали ужесточать ограничительные меры на границе, пытаясь не допустить завоза на свою территорию нового опасного варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и известного как B.1.1.529.

В настоящий момент зафиксировано около 100 случаев заболевания новым вариантом коронавируса, большинство из них - в южноафриканской провинции Гаутенг, единичные случаи отмечены в нескольких других странах мира. Штамму дали название "омикрон".

Известно, что "омикрон" уже проник в Европу: первый случай заболевания зафиксирован в Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны временно приостановить въезд для путешественников из региона, где был обнаружен новый вирусный вариант.