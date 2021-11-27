Стоимость торжественного бракосочетания в Риге может удвоиться

Решение принято с связи с тем, что стоимость услуг рижского Отдела записи актов гражданского состояния больше не соответствует фактическим расходам. Стоимость услуг будет повышена, в том числе - может удвоиться стоимость проведения торжественной церемонии регистрации брака.

По плану Комитета, вместо 35 евро стоимость торжественной церемонии в помещении Отдела будет 70 евро. Торжественная церемония за пределами помещений Отдела будет стоить 199 евро вместо 150 (в час), а чтобы отметить годовщину брака в помещениях Отдела, нужно будет заплатить 85 евро вместо 50. Заключить брак в тюрьме будет стоить 79 евро вместо 60.