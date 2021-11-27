Операторов строительной техники предлагают освободить от требования иметь ковид-сертификат

Инициативу подал Карлис Белевичс, который указывает, что после 15 декабря в частном секторе все работники должны иметь действительный сертификат Covid-19, исключая тех, кто работает удаленно.

Таким образом создалась ситуация, в которой на строительных объектах скоро не будет достаточно операторов тяжелой техники. В результате строительство затянется, а расходы вырастут, прогнозирует Белевичс. Он добавил, что опытные операторы "на вес золота".

Поэтому он предлагает освободить тех, кто работает на экскаваторе, бульдозере, катках и другой тяжелой техники от обязанности предъявить сертификат. Он считает, что работа этих людей похожа на работу из дома.

"Отличие в том, что они весь день сидят в своей технике, а не у компьютера", - заявил автор инциативы.

Он просит депутатов Сейма принять необходимые поправки, чтобы операторы техники могли работать без сертификатов. Белевичс заявил, что государство должно пойти на компромисс с определенными группами общества, "так как очевидно, что вариант, в котором одна сторона говорит, а другая беспрекословно исполняет, не работает".