Операторов строительной техники предлагают освободить от требования иметь ковид-сертификат
На портале manabalss.lv жители начали собирать подписи за то, чтобы операторы строительной техники могли работать без сертификата.
На портале manabalss.lv жители начали собирать подписи за то, чтобы операторы строительной техники могли работать без сертификата.
Инициативу подал Карлис Белевичс, который указывает, что после 15 декабря в частном секторе все работники должны иметь действительный сертификат Covid-19, исключая тех, кто работает удаленно.
Таким образом создалась ситуация, в которой на строительных объектах скоро не будет достаточно операторов тяжелой техники. В результате строительство затянется, а расходы вырастут, прогнозирует Белевичс. Он добавил, что опытные операторы "на вес золота".
Поэтому он предлагает освободить тех, кто работает на экскаваторе, бульдозере, катках и другой тяжелой техники от обязанности предъявить сертификат. Он считает, что работа этих людей похожа на работу из дома.
Он просит депутатов Сейма принять необходимые поправки, чтобы операторы техники могли работать без сертификатов. Белевичс заявил, что государство должно пойти на компромисс с определенными группами общества, "так как очевидно, что вариант, в котором одна сторона говорит, а другая беспрекословно исполняет, не работает".
"По личному опыту могу сказать, что оператор на объекте весь день сидит в своей технике. На обеденном перерыве они едят в своей технике, изредка - в вагончиках строителей. Понимая, что есть новые ограничения, эти люди, конечно, не смогут есть вместе с другими", - пояснил Белевичс, добавив, что операторы техники мало контактируют с другими коллегами в повседневной жизни.