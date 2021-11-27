Сб, 27.11.2021
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Операторов строительной техники предлагают освободить от требования иметь ковид-сертификат

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

На портале manabalss.lv жители начали собирать подписи за то, чтобы операторы строительной техники могли работать без сертификата.

Инициативу подал Карлис Белевичс, который указывает, что после 15 декабря в частном секторе все работники должны иметь действительный сертификат Covid-19, исключая тех, кто работает удаленно.

Таким образом создалась ситуация, в которой на строительных объектах скоро не будет достаточно операторов тяжелой техники. В результате строительство затянется, а расходы вырастут, прогнозирует Белевичс. Он добавил, что опытные операторы "на вес золота".

Поэтому он предлагает освободить тех, кто работает на экскаваторе, бульдозере, катках и другой тяжелой техники от обязанности предъявить сертификат. Он считает, что работа этих людей похожа на работу из дома.

"Отличие в том, что они весь день сидят в своей технике, а не у компьютера", - заявил автор инциативы.

Он просит депутатов Сейма принять необходимые поправки, чтобы операторы техники могли работать без сертификатов. Белевичс заявил, что государство должно пойти на компромисс с определенными группами общества, "так как очевидно, что вариант, в котором одна сторона говорит, а другая беспрекословно исполняет, не работает".

"По личному опыту могу сказать, что оператор на объекте весь день сидит в своей технике. На обеденном перерыве они едят в своей технике, изредка - в вагончиках строителей. Понимая, что есть новые ограничения, эти люди, конечно, не смогут есть вместе с другими", - пояснил Белевичс, добавив, что операторы техники мало контактируют с другими коллегами в повседневной жизни.


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