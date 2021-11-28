Случайная скидка? Отец семейства удивлен новым счетом за электроэнергию

"На этот раз в счете есть небольшой сюрприз. Вероятно, что-то пошло не так у системных аналитиков, в правилах Кабинета Министров и программистов", - говорит Айнар.

Отец троих детей имеет в виду поправки Кабмина, которые вступили в силу 1 сентября. В то же время в полную силу заработала защищенная информационная система пользовательских данных или ALDIS. Айнара, у которого есть несколько контрактов с поставщиком электроэнергии Elektrum, система ALDIS случайным образом выбрала одним из тех, к чьему счету применить скидку, однако это не свсем правильно.

"Произошла лотерея. Немного удивительно, что это никак не решается",

- говорит Айнар.

До сих пор он сам просил, к какому из договоров с Elektrum применить скидку. Отец большой семьи верил, что новая система и ее специалисты по обслуживанию, Госбюро по контролю строительства (BVKB), учтут это. Однако этого не произошло.

Ивета Бидере, представитель AS Latvenergo, отмечает, что поставщик услуг в настоящее время получает информацию только о сумме к конкретному договору с конкретным клиентом.

Следовательно, подчеркивает Айнар, сейчас скидка по произвольному принципу может применяться даже к собственности, которая вообще не потребляет электроэнергию. Такой сценарий возможен в ситуациях, когда у конкретного человека есть несколько договоров на потребление электроэнергии.

Представитель BVKB Улдис Янсонс уверяет, что скидка никуда не пропадает, ведь это постоянная сумма для каждой категории. Однако, если человек считает, что скидка должна применяться к конкретному договору, это можно сделать максимально быстро и удобно на портале Latvija.lv.