Новые ограничения, мутации, неэффективные вакцины. Что принесет миру Омикрон-штамм Covid-19?

В чем опасность?

Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают опасения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что этот вариант может быть связан с повышенной инфекционностью, снижением эффективности вакцины и повышенным риском повторного инфицирования по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2.

ВОЗ классифицировала недавно идентифицированный вариант вируса как вызывающим беспокойство и назвала его Омикрон.

ВОЗ впервые получила информацию об этом типе вируса из Южной Африки 24 ноября, когда число новых случаев Covid-19 за последние недели резко возросло. Сообщалось также о случаях заражения в соседней Ботсване.

Появление штамма

Первый известный подтвержденный случай заражения был выявлен в образце, полученном 9 ноября. По состоянию на 26 ноября случаи, связанные с перелетами, также были зарегистрированы в Бельгии, Гонконге, Израиле и Великобритании.

Эксперты ECDC оценивают вероятность распространения штамма Омикрон в ближайшем будущем и связанную с этим степень риска от высокой до очень высокой.

В связи с этим ВОЗ и ECDC призывают государства-члены усилить эпидемиологический надзор за Covid-19 и систему секвенирования SARS-CoV-2, поскольку сейчас особенно важно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в каждой стране, раннее выявление нового штамма и немедленно принимать меры по сдерживанию.

Путешествия

Особую осторожность следует проявлять по отношению к путешественникам, рекомендуя им не посещать пострадавшие районы, а по возвращению применять дополнительные меры безопасности, включая тестирование и самоизоляцию. Инфекцию у путешественников, возвращающихся из затронутых районов, необходимо выявлять как можно скорее.

Рекомендуется продолжить процесс вакцинации, особенно в группах риска и пожилых людей, которые еще не начали вакцинацию.

В случае варианта Омикрон остаются в силе предыдущие рекомендации - вакцинация, правильное ношение масок, соблюдение дистанции, гигиена рук, регулярное проветривание помещения.

Латвия

В ответ на полученную информацию об опасности и быстром распространении нового штамма, правительство Латвии в пятницу приняло решение запретить выезд и въезд из Южно-Африканской Республики, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Свазиленда и Малави.

Запрет на въезд не коснется граждан Латвии или постоянных жителей Европейского Союза, имеющих вид на жительство в Латвии. Путешествия и организация таковых в эти страны также запрещены.

Граждане Латвии или постоянные жители ЕС, которые в течение последних 10 дней находились в одной из упомянутых стран, обязаны предоставить результат РНК-теста на Covid-19, проведенный за 72 часа до въезда на территорию Латвии. Эти лица также обязаны не позднее, чем в течение 24 часов после въезда на территорию Латвии пройти тест на Covid-19, повторив его на восьмой день после въезда.