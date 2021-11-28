Вс, 28.11.2021
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Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги

В Риге зажглись главные рождественские елки

В Риге зажглись главные рождественские елки ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях, а в домах культуры и церквях прошли праздничные концерты.

Галерея: В Риге зажглись главные рождественские ели

В целом столичное самоуправление в этом году установило 16 елок в микрорайонах столицы, а 22 елки украсили культурные центры, парки, скверы и площади.

Праздничная атмосфера царила также на концертах в домах культуры и церквях, которые можно посетить в "зеленом" режиме, а отдельные концерты транслировались онлайн.


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