В Риге зажглись главные рождественские елки
Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях, а в домах культуры и церквях прошли праздничные концерты.
Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях, а в домах культуры и церквях прошли праздничные концерты.
Галерея: В Риге зажглись главные рождественские ели
В целом столичное самоуправление в этом году установило 16 елок в микрорайонах столицы, а 22 елки украсили культурные центры, парки, скверы и площади.
Праздничная атмосфера царила также на концертах в домах культуры и церквях, которые можно посетить в "зеленом" режиме, а отдельные концерты транслировались онлайн.