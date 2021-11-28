Вс, 28.11.2021
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В Латвии наступает метеорологическая зима

ФОТО: Shutterstock

27 ноября на большей части территории Видземе, по предварительным данным, наступила метеорологическая зима, а к концу месяца она начнется и в других регионах страны, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Что такое метеорологическая зима?

Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд опускается ниже нуля. Таким образом, на всей территории страны метеорологическая зима, как предполагается, наступит 28-30 ноября, только местами на побережье Курземе еще будет продолжаться осень.

Согласно прогнозам Global Forecast System,

до конца следующей недели глубина снежного покрова во многих регионах Латвии достигнет 30 сантиметров, а температура в самые холодные ночи опустится ниже -15 градусов.

В прошлом году метеорологическая зима на востоке страны началась в конце ноября, а на остальной территории Латвии - 7 декабря.

Как сообщалось, согласно прогнозам синоптиков, предстоящей зимой в Латвии, как и почти по всей Европе, температура воздуха ожидается выше нормы, но возможны и волны сильного холода. Начало декабря будет холодным и снежным, а вторая половина месяца - относительно теплой.


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