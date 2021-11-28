В Латвии наступает метеорологическая зима

Что такое метеорологическая зима?

Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд опускается ниже нуля. Таким образом, на всей территории страны метеорологическая зима, как предполагается, наступит 28-30 ноября, только местами на побережье Курземе еще будет продолжаться осень.

Согласно прогнозам Global Forecast System,

до конца следующей недели глубина снежного покрова во многих регионах Латвии достигнет 30 сантиметров, а температура в самые холодные ночи опустится ниже -15 градусов.

В прошлом году метеорологическая зима на востоке страны началась в конце ноября, а на остальной территории Латвии - 7 декабря.