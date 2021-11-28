Вс, 28.11.2021
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Строительная компания против больницы. Дело дошло до Верховного суда

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Строительная компания Velve подала кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции, отклонившего заявление компании в споре о закупке второй очереди строительных работ Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня, сообщает Административный районный суд.

Теперь Верховный суд (AT) должен будет оценить, возбуждено ли по делу кассационное производство.

Ранее сообщалось, что Velve представила тендер на строительные работы в объявленном конкурсе, но больница решила, что заявка компании не соответствует квалификационным требованиям, указанным в положениях тендера, поэтому она не прошла во второй тур конкурса.

Компания обратилась в Бюро по контролю за закупками (IUB) с просьбой об отмене решения об исключении Velve из тендера.

Но 6 сентября 2018 года IUB оставила в силе решение больницы об отборе кандидатов, разрешила продолжить процедуру закупки и заключить с победителем договор о закупке. После этого компания обратилась в суд.

Административный районный суд впервые рассмотрел дело в феврале 2019 года, а затем отменил решение IUB. Позднее Сенат Верховного суда отменил решение районного суда и пересмотрел его в этом месяце.

Несмотря на судебный процесс, Velve все-таки получила права на постройку второй фазы больничного корпуса А.

Основываясь на заключении IUB, 21 июля прошлого года Закупочная комиссия приняла окончательное решение по результатам тендерной процедуры путем переговоров и посчитала тендер Velves на сумму 88,36 миллиона евро наиболее экономически выгодным. Контракт на строительство второй очереди корпуса А был подписан в августе прошлого года, сейчас ведутся активные строительные работы.

Крайний срок реализации второй очереди корпуса А, или крайний срок сдачи готового здания - декабрь 2023 года.

На строительство запланировано 30 календарных месяцев, поэтому работы продлятся до апреля 2023 года. Остальные восемь месяцев пойдут на оборудование здания.


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