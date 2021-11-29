Пн, 29.11.2021
Никто не понимал, что происходит Евгения Тверьяновича-Боре, адвокат пострадавших в Золитуде о дне трагедии
Евгения Тверьяновича-Боре, адвокат пострадавших в Золитуде о дне трагедии

СМИ: Тем, кто интересовался цветом кожи детей принца Гарри и Меган Маркл, был принц Чарльз

ФОТО: Reuters/ScanPix

Cтарший сын королевы Елизаветы II - принц Чарльз - был тем, кто интересовался цветом кожи будущих детей принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на книгу Кристофера Андерсона "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган".

Андерсон заявил, что принц Чарльз, узнав о помолвке Гарри и Меган, спросил у своей жены Камиллы, как будут выглядеть дети. Камилла сказала, что их дети будут "абсолютно великолепными", однако такой ответ принц Уэльский не оценил, уточнив, что он говорит о цвете кожи. 

В свою очередь, официальный представитель королевской семьи сказал СМИ, что все это "вымысел", других комментариев он не дал, пишет Esquire. 

Согласно сообщению TMZ, Андерсон в своей книге намекает, что Меган Маркл в нашумевшем интервью Опре Уинфри говорила именно о словах принца Чарльза. 

Кристофер Андерсон - журналист и писатель, ранее он являлся редактором Time и People. Он сотрудничает с The New York Times, Life и Vanity Fair, а также участвует в популярных телевизионных программах. Эта книга не первая от него, посвященная британской королевской семье.


НАВЕРХ
Back