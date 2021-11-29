СМИ: Тем, кто интересовался цветом кожи детей принца Гарри и Меган Маркл, был принц Чарльз

Андерсон заявил, что принц Чарльз, узнав о помолвке Гарри и Меган, спросил у своей жены Камиллы, как будут выглядеть дети. Камилла сказала, что их дети будут "абсолютно великолепными", однако такой ответ принц Уэльский не оценил, уточнив, что он говорит о цвете кожи.

В свою очередь, официальный представитель королевской семьи сказал СМИ, что все это "вымысел", других комментариев он не дал, пишет Esquire.

Согласно сообщению TMZ, Андерсон в своей книге намекает, что Меган Маркл в нашумевшем интервью Опре Уинфри говорила именно о словах принца Чарльза.