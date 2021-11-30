Барбадос объявил певицу Рианну национальным героем

Барбадос перешел под власть Англии в XVII веке. В 1966 году страна получила независимость от Великобритании, но официальным главой государства осталась британская королева Елизавета II.

Теперь главой островного государства в Карибском море вместо королевы Великобритании Елизаветы II стала Сандра Мейсон, избранная президентом страны в конце октября. Ранее она занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.

Королева Великобритании Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания. Ее сын и наследник британского престола принц Чарльз лично приехал на церемонию инаугурации президента Барбадоса.

На церемонии было и американская певица, уроженка Барбадоса Рианна. Ее объявили национальным героем страны. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли пожелала певица продолжать дальше сиять, "как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами".

Напомним, Барбадос объявил о намерении стать республикой в 2020 году. Рианна стала его одиннадцатым национальным героем.