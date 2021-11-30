Барбадос объявил певицу Рианну национальным героем
Барбадос официально вышел из-под власти британской короны и стал парламентской республикой. Об этом сообщает Reuters.
Барбадос официально вышел из-под власти британской короны и стал парламентской республикой. Об этом сообщает Reuters.
Барбадос перешел под власть Англии в XVII веке. В 1966 году страна получила независимость от Великобритании, но официальным главой государства осталась британская королева Елизавета II.
Теперь главой островного государства в Карибском море вместо королевы Великобритании Елизаветы II стала Сандра Мейсон, избранная президентом страны в конце октября. Ранее она занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.
Королева Великобритании Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания. Ее сын и наследник британского престола принц Чарльз лично приехал на церемонию инаугурации президента Барбадоса.
На церемонии было и американская певица, уроженка Барбадоса Рианна. Ее объявили национальным героем страны. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли пожелала певица продолжать дальше сиять, "как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами".
Напомним, Барбадос объявил о намерении стать республикой в 2020 году. Рианна стала его одиннадцатым национальным героем.
#WATCH: Barbados Prime Minister @miaamormottley names Barbadian songstress Robyn @Rihanna Fenty - the 11th National Hero of Barbados - the first one named since 1998.— Kevz Politics 🇧🇧 (@KevzPolitics) November 30, 2021
She will be conferred her title later today during National Independence Awards Ceremony. pic.twitter.com/D0BNhauooL