Вт, 30.11.2021
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Барбадос объявил певицу Рианну национальным героем

ФОТО: REUTERS/Toby Melville/Pool/Scanpix

Барбадос официально вышел из-под власти британской короны и стал парламентской республикой. Об этом сообщает Reuters.

Барбадос перешел под власть Англии в XVII веке. В 1966 году страна получила независимость от Великобритании, но официальным главой государства осталась британская королева Елизавета II.

Теперь главой островного государства в Карибском море вместо королевы Великобритании Елизаветы II стала Сандра Мейсон, избранная президентом страны в конце октября. Ранее она занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.

Королева Великобритании Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания. Ее сын и наследник британского престола принц Чарльз лично приехал на церемонию инаугурации президента Барбадоса.

На церемонии было и американская певица, уроженка Барбадоса Рианна. Ее объявили национальным героем страны. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли пожелала певица продолжать дальше сиять, "как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами".

Напомним, Барбадос объявил о намерении стать республикой в 2020 году. Рианна стала его одиннадцатым национальным героем.


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