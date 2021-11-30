Ринкевич: НАТО и ЕС должны решительно отреагировать на угрозу суверенитету Украины

Министр отметил, что согласен с госсекретарем США в том, что мобилизация российских вооруженных сил вызывает беспокойство. По словам Ринкевича, во время встречи также подробно обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. Министр поблагодарил США за их практический и политический вклад в защиту Балтийского региона и Латвии.

"Мы также говорили о гибридной угрозе режима Александра Лукашенко на границах Латвии, Литвы и Польши. Это не только национальные границы, но и границы ЕС и НАТО. Мы рады получить полную поддержку и понимание со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы ответить на эту гибридную атаку", - сказал министр.

Ринкевич отметил, что в 2022 году Латвия и Соединенные Штаты отметят 100-летие установления дипломатических отношений, и предположил, что в следующем году может состояться какое-либо мероприятие на высоком уровне. Официальные лица также обсудили достижения Латвии в реорганизации финансового сектора.

Министр иностранных дел отметил, что с госсекретарем США обсуждалась возможность сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий в рамках Инициативы трех морей. Был также рассмотрен круг вопросов, связанных с встречей министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит сегодня и завтра в Риге.

Блинкен отметил, что и Латвия, и США сталкиваются с серьезными вызовами со стороны автократических правительств, пытающихся нарушить международный порядок. Он подчеркнул, что Латвия и США тесно сотрудничают во многих сферах, а президент США Джо Байден взял на себя обязательство по укреплению и улучшению отношений.