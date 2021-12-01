Гражданская оборона станет обязательным предметом в средней школе

Внесенные недавно поправки в закон расширяют круг преподавателей: теперь гражданской обороне сможет обучать "гражданин Латвии, находящийся на службе в органах системы Министерства внутренних дел или в полиции самоуправления".

В настоящее время этот предмет преподают 160 инструкторов Яунсардзе, а всего для внедрения ОГО по всей стране необходимо 270 человек.

Штат планируется увеличивать постепенно: в следующем году его увеличат на 75 мест, в 2023 году добавят еще 72, в 2024 году - 35.