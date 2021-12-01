Ср, 1.12.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
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Гражданская оборона станет обязательным предметом в средней школе

Представители яунсардзе ФОТО: Zane Bitere/LETA

С 1 сентября 2024 года в обязательную программу среднего образования будет включено обучение гражданской обороне (ОГО). В настоящее время примерно 6000 молодых людей осваивают его в качестве профильного факультатива в 99 учебных заведениях. Принятый в прошлом году закон предусматривает, что изучение предмета будет организовано центром Яунсардзе, но занятия будут вести инструкторы из рядов профессиональных военных, земессаргов или служащих в запасе, сообщает Diena.

Внесенные недавно поправки в закон расширяют круг преподавателей: теперь гражданской обороне сможет обучать "гражданин Латвии, находящийся на службе в органах системы Министерства внутренних дел или в полиции самоуправления".

В настоящее время этот предмет преподают 160 инструкторов Яунсардзе, а всего для внедрения ОГО по всей стране необходимо 270 человек.

Штат планируется увеличивать постепенно: в следующем году его увеличат на 75 мест, в 2023 году добавят еще 72, в 2024 году - 35.

В 2022 году на эти цели из бюджета Минобороны будет выделено 1,45 млн евро, в 2023 году - 2,35 млн, в 2024 году - 3,02 млн, а в 2025 году и далее ежегодно - 3,92 млн евро. (Diena)


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