Гражданская оборона станет обязательным предметом в средней школе
С 1 сентября 2024 года в обязательную программу среднего образования будет включено обучение гражданской обороне (ОГО). В настоящее время примерно 6000 молодых людей осваивают его в качестве профильного факультатива в 99 учебных заведениях. Принятый в прошлом году закон предусматривает, что изучение предмета будет организовано центром Яунсардзе, но занятия будут вести инструкторы из рядов профессиональных военных, земессаргов или служащих в запасе, сообщает Diena.