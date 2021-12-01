Ср, 1.12.2021
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Леонид Якубович, телеведущий

На Латвию движутся новые снегопады. Их сменит мокрый снег и дождь

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду поздно вечером в Латвию с юго-запада придет новая зона осадков, которая, по прогнозам синоптиков, задержится до пятницы.

В ночь на четверг восточный, юго-восточный ветер порывами усилится до 8-13 метров в секунду, ожидается и небольшая метель, а на курземском побережье Рижского залива метель будет сильной - с утра ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит -2...-7 градусов, местами в Латгале и Видземе - до -8...-11 градусов. Затем, начиная, с юго-запада, температура воздуха начнет повышаться и утром под Лиепаей снег сменится на мокрый снег и дождь.

В четверг снег сменится мокрым снегом и дождем уже на большей части территории Латвии.

На севере страны сохранится восточный ветер, который будет слабым или умеренно-сильным. Температура воздуха повысится до 0..+4 градусов, небольшой мороз сохранится лишь на севере Видземе.

В Риге ночью ожидается метель, в течение дня ее сменят мокрый снег и небольшой дождь. На исходе ночи порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, днем ожидается более слабый южный ветер. Температура воздуха повысится с -5 градусов в начале ночи до +2 градусов во второй половине дня.

В пятницу преимущественно будет идти снег. Общее количество осадков за два дня местами может достичь 30 миллиметров, снежный покров увеличится на 10-20 см.

В начале недели самые сильные осадки были в Селии и Латгале. Новый циклон принесет много осадков по всей стране, в Курземе также образуется глубокий снежный покров.

По мере отступления циклона температура воздуха в некоторых регионах в выходные кратковременно опустится ниже -10...-15 градусов, временами возможен снег.

В среду утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения о сильном снегопаде, которые будут действовать с вечера среды до второй половины дня четверга. Ночью обширная зона осадков начнет пересекать страну с юго-запада, и это приведет к продолжительному снегопаду. За ночь толщина снежного покрова во многих местах увеличится на 5-9 см, а днем - еще на 5-9 см.

На западе и в некоторых регионах центральной части Латвии снег будет идти более интенсивно, и со второй половины ночи до полудня снежный покров может увеличиться на 10-14 см. Во второй половине ночи и утром ожидается метель, которая может привести к образованию небольших снежных заносов. Видимость во время снегопада будет ухудшена, местами возможно небольшое обледенение. Снегопад в Латвии станет слабее только ко второй половине дня в пятницу.


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