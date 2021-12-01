Жители трех волостей Аугшдаугавского края требуют объявить чрезвычайную ситуацию

Самоуправление потребует от Кабмина объвить чрезвычайную ситуацию в волостях Науйены, Малиновы и Ликсны. Причиной тому - существенная угроза здоровью, среде, безопасности хозяйственной деятельности и инфраструктуре самоуправления, которую создает вытекший из иловых полей Križi ил.

Самоуправление поясняет, что такое решение необходимо, чтобы в дальнейшем потребовать от государства компенсацию за ущерб, который вызвала авария.

Kopš pagājušās sestdienas notiek avārijas seku novēršana, kurā iesaistīts uzņēmums "Daugavpils ūdens", SIA "VentEko", kas specializējas vides sanācijas un revitalizācijas jomā, vietējais uzņēmums SIA "Meliors krauja" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Ликвидация последствий аварии происходит с прошлой субботы. Краевая дума собрала рабочую группу для решения проблем с ликвидацией.

В том числе, происходит учет жителей, проживающих неподалеку от места аварии, с целью обеспечить их чистой питьевой водой.

Воду жителям предоставит Daugavpils ūdens. Эта компания также занимается сбором вытекшего ила. Также в ликвидации участвуют SIA VentEko и SIA Meliors krauja.

Хранилища ила в Križi были построены в 1981 году. С 2012 года ил больше не утилизировали в Križi. Всего в этом месте находилось 13 прудов с илом.

Daugavpils ūdens поставляет питьевую воду находящемуся поблизости минизоопарку Jurita, садоводческому обществу Eglīte и двум домохозяйствам. На данный момент жалобы на загрязнение воды приходили только от владельцев минизоопарка. Также в районе в зимнее время проживает мало людей, поэтому жалоб может и не быть.

На данный момент в Аугшдаугавском краю уже объявлена чрезвычайная ситуация в связи с давлением нелегальных иммигрантов.